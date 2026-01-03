Venezuela Trump annuncia | Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese

In un'operazione degli Stati Uniti, il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie sono stati catturati e rimossi dal Venezuela. L'evento rappresenta un punto di svolta nella situazione politica del paese. Questa notizia, annunciata da Donald Trump, solleva importanti questioni sulla stabilità e il futuro della regione. Di seguito, i dettagli sull’intervento e le implicazioni di questo sviluppo.

“Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. “L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi. Seguiranno dettagli”. “Una buona pianificazione e truppe eccellenti. È stata un’operazione brillante” ha detto Donald Trump in un’intervista riportata dal New York Times. A chi gli chiedeva se avesse chiesto l’autorizzazione al Congresso per agire e quali fossero i prossimi passi per il Venezuela, Trump ha risposto che avrebbe affrontato questi temi durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Venezuela, Trump: “Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese dalle forze Usa” Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa". Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Venezuela, Maduro apre agli Usa: “Pronto a discutere con Trump su lotta alla droga e petrolio”; Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie». Venezuela, Trump rivendica l’attacco e annuncia: "Abbiamo catturato Maduro e sua moglie" - Trump rivendica un’azione su larga scala in Venezuela: Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese, attesa una conferenza. notizie.it

