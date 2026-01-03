Venezuela | stasera presidio della comunità a Genova il Pd Liguria condanna il raid Usa

Questa sera a Genova, la comunità venezuelana si riunisce in piazza per un presidio, condannando i raid statunitensi su Caracas e l’arresto di Nicolás Maduro. Il Pd Liguria esprime la propria condanna per quanto accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare i processi diplomatici e il diritto internazionale. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Venezuela e sulle conseguenze delle azioni esterne nel paese.

Dopo i raid statunitensi su Caracas e la cattura del presidente Nicolas Maduro, la comunità venezuelana di Genova si riunisce in piazza. La manifestazione è fissata per oggi, sabato 3 gennaio, alle 20 in piazza Caricamento: la comunità - che comprende anche tanti rifugiati politici che da anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Mosca condanna raid Usa in Venezuela Leggi anche: Venezuela, ira Caracas: “Raid Usa per avere il nostro petrolio” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. " Attacco Usa al Venezuela", stasera dalle 21.40 speciale del Tg1 con aggiornamenti e approfondimenti. x.com "Attacco Usa al Venezuela", stasera dalle 21.40 speciale del Tg1 con aggiornamenti e approfondimenti. #Tg1 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.