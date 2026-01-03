Venezuela | stasera presidio della comunità a Genova il Pd Liguria condanna il raid Usa

Questa sera a Genova, la comunità venezuelana si riunisce in piazza per un presidio, condannando i raid statunitensi su Caracas e l’arresto di Nicolás Maduro. Il Pd Liguria esprime la propria condanna per quanto accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare i processi diplomatici e il diritto internazionale. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Venezuela e sulle conseguenze delle azioni esterne nel paese.

Dopo i raid statunitensi su Caracas e la cattura del presidente Nicolas Maduro, la comunità venezuelana di Genova si riunisce in piazza. La manifestazione è fissata per oggi, sabato 3 gennaio, alle 20 in piazza Caricamento: la comunità - che comprende anche tanti rifugiati politici che da anni.

