Venezuela Starmer | Voglio parlare con Trump per stabilire tutti i fatti – Il video
Il 3 gennaio 2026, a Londra, Starmer ha dichiarato di non aver ancora avuto un colloquio con Donald Trump, sottolineando la necessità di chiarire i fatti relativi alla situazione in corso. La sua affermazione evidenzia l’intenzione di confrontarsi con l’ex presidente statunitense per fare chiarezza sulle circostanze attuali.
(Agenzia Vista) Londra, 03 gennaio 2026 “Non ho parlato con Donald Trump. È stata una situazione veloce, dobbiamo stabilire tutti i fatti. Posso dire che il Regno Unito non è coinvolto nell’operazione. Ci stiamo focalizzando sui cittadini britannici in Venezuela e lavoriamo con l’ambasciata. Voglio parlare con il Presidente Trump, con gli alleati, ma al momento dobbiamo stabilire i fatti. Dopo Trump farà una conferenza stampa e avremo maggiori informazioni”. Così il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer sull’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Courtesy: X Keir Starmer Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
