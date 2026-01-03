Venezuela sotto attacco parla un’italiana a Caracas mentre Trump mostra Maduro ammanettato | La casa tremava

A Caracas, durante il blitz delle forze speciali statunitensi che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro, la popolazione ha vissuto ore di paura e incertezza. Un’italiana residente in Venezuela descrive come la casa tremasse ad ogni esplosione, sottolineando il senso di smarrimento che ha caratterizzato la notte di questo evento. Mentre il mondo osserva, la situazione nel paese rimane complessa e in continua evoluzione.

«La casa tremava a ogni esplosione. Ci siamo svegliati nel cuore della notte». Mentre Donald Trump pubblicava la prima foto di Nicolás Maduro ammanettato su una nave militare statunitense, a Caracas la popolazione viveva ore di paura e smarrimento dopo il blitz delle forze speciali Usa. La testimonianza arriva da una cittadina italiana residente nella capitale venezuelana, che racconta all'Adnkronos cosa significa trovarsi in città mentre la crisi politica e militare esplode improvvisamente. «La casa tremava, siamo ancora sotto choc». «Il bombardamento ci ha svegliati anche se eravamo lontani dal centro.

Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

