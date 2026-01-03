Venezuela | Ricci ' Ue si attivi per de-escalation'

Il Venezuela attraversa una fase di tensione crescente, con richieste di intervento internazionale per favorire la de-escalation. Ricci sottolinea l’importanza di approcci diplomatici e rispettosi del diritto internazionale, condannando azioni di forza e interventi unilaterali. È fondamentale promuovere il dialogo e la stabilità nella regione, evitando escalation che possano compromettere la pace e la sovranità del paese.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "La democrazia non si esporta con le bombe. Trump disegna un ordine di forza e affari, facendo a pezzi il diritto internazionale. Maduro è un dittatore: lo abbiamo sempre contrastato. Ma in Venezuela è bullismo geopolitico e militare. L'Europa si attivi per la de-escalation". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, a seguito dei recenti fatti internazionali che hanno interessato il Venezuela.

