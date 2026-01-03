Venezuela Renzi | senza Maduro è un paese migliore’

L'ex premier Matteo Renzi ha affermato che il Venezuela sarebbe un paese migliore senza Maduro. In un contesto di sfide e incertezze, Renzi ha sottolineato la volontà di lanciare un ruolo attivo, anche a nome dell’Italia, in un periodo di difficoltà per il paese sudamericano. Le sue dichiarazioni riflettono l’attenzione internazionale verso la situazione venezuelana e le possibili evoluzioni future.

