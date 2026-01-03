Venezuela Renzi | senza Maduro è un paese migliore’

Da imolaoggi.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex premier Matteo Renzi ha affermato che il Venezuela sarebbe un paese migliore senza Maduro. In un contesto di sfide e incertezze, Renzi ha sottolineato la volontà di lanciare un ruolo attivo, anche a nome dell’Italia, in un periodo di difficoltà per il paese sudamericano. Le sue dichiarazioni riflettono l’attenzione internazionale verso la situazione venezuelana e le possibili evoluzioni future.

''Saranno anni difficili e pieni di sfide complicate. Proveremo a giocare un ruolo, anche come Italia'', ha detto Renzi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

venezuela renzi senza maduro 232 un paese migliore8217

© Imolaoggi.it - Venezuela, Renzi: ”senza Maduro è un paese migliore’

Leggi anche: Venezuela, Renzi: discutibile azione Trump ma senza Maduro è paese migliore

Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela. Maduro catturato e portato fuori dal Paese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cinema: Renzi, ”La Grazia’ di Sorrentino capolavoro assoluto, grazie Paolo’.

venezuela renzi senza maduroVenezuela, Renzi: discutibile azione Trump ma senza Maduro è paese migliore - (askanews) – “Il Venezuela è (o meglio: sarebbe) uno dei Paesi più belli e più ricchi del mondo. msn.com

Venezuela. L’arresto di Maduro dopo l’intervento Usa: incognite sulla transizione e appello della Chiesa alla calma - Donald Trump ha definitivamente rotto gli indugi sul Venezuela, e, in modo repentino e sorprendente, ha ottenuto lo “scalpo” di Nicolás Maduro, il presidente venezuelano, tratto in arresto assieme all ... agensir.it

venezuela renzi senza maduroVenezuela: le tappe dell’operazione Usa che hanno portato alla cattura di Maduro - L'ultimo attacco statunitense in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro e della moglie rappresentano l'esito di anni di strategia americana, tra ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.