Il Venezuela, un paese ricco di risorse e bellezze naturali, si trova in una fase complessa di instabilità politica. Le recenti azioni di Donald Trump sono state oggetto di dibattito, ma alcuni sostengono che l'assenza di Maduro possa rappresentare una possibilità di miglioramento. La situazione rimane aperta a diverse interpretazioni, evidenziando l'importanza di un approccio equilibrato e informato verso il futuro del paese.
Roma, 3 gen. (askanews) – “Il Venezuela è (o meglio: sarebbe) uno dei Paesi più belli e più ricchi del mondo. La feroce dittatura di Maduro ha privato della libertà, e spesso del cibo, milioni di venezuelani. Il Venezuela senza Maduro è un Paese migliore, senza se e senza ma. Le modalità con cui Trump interpreta il ruolo degli Stati Uniti sono ovviamente molto criticabili o discutibili. E per dare un giudizio compiuto dovremo attendere le prossime ore”. Così il leader di Iv Matteo Renzi su X. “Ma intanto il dato di fatto è che il mondo è sempre più ingarbugliato e nessuno sembra in grado di governarlo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
