Venezuela raid casa ministro | disperso

Nella giornata di oggi, si segnala un attacco aereo all'abitazione del ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez. Fonti locali riferiscono che l'edificio sarebbe stato colpito durante un raid, rendendo ancora incerto lo stato del ministro e dei presenti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità investigano sull'accaduto.

10.00 L'abitazione del ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, sarebbe stata colpita nei raid aerei. Lo riferiscono i media venezuelani affermando che il ministro sarebbe irraggiungibile. Alcuni media riferiscono che l'esponente del governo di Maduro si trovava nella base aerea di Tiuna al momento dell'attacco e, secondo alcuni post sui social media, sarebbe stato ucciso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Venezuela, esplosioni su Caracas. Maduro: “Aggressione Usa”. Tajani: “Seguiamo situazione italiani” - Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi a Caracas intorno alle 2 del mattino, ora locale (le 7 in Italia). repubblica.it