Venezuela raid casa ministro | disperso
Nella giornata di oggi, si segnala un attacco aereo all'abitazione del ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez. Fonti locali riferiscono che l'edificio sarebbe stato colpito durante un raid, rendendo ancora incerto lo stato del ministro e dei presenti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità investigano sull'accaduto.
10.00 L'abitazione del ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez, sarebbe stata colpita nei raid aerei. Lo riferiscono i media venezuelani affermando che il ministro sarebbe irraggiungibile. Alcuni media riferiscono che l'esponente del governo di Maduro si trovava nella base aerea di Tiuna al momento dell'attacco e, secondo alcuni post sui social media, sarebbe stato ucciso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Venezuela, esplosioni su Caracas. Maduro: “Aggressione Usa”. Tajani: “Seguiamo situazione italiani” - Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi a Caracas intorno alle 2 del mattino, ora locale (le 7 in Italia). repubblica.it
Il raid in Venezuela? Opera della Cia. La lunga storia di interventi degli Usa nel "cortile di casa" - Dalle Guerre delle banane all'Operazione Condor, fino all'invasione di Grenada e Panama: oltre cent'anni di "interferenze" ... msn.com
Venezuela, raid USA contro «imbarcazione narcos» nel Pacifico: 2 morti - L'attacco militare americano ha preso di mira e distrutto un'area portuale, utilizzata presumibilmente per il carico di stupefacenti sulle imbarcazioni ... msn.com
Continuano gli attacchi in mare alle navi sospettate di essere pilotate da narcotrafficanti venezuelani, mentre le autorità statunitensi rendono noto il primo raid via terra condotto all’inizio di dicembre. - facebook.com facebook
Attacco Usa al Venezuela. Esplosioni a Caracas. Possibile uso di caccia F-35 e missili Tomahawk. Per Washington è l'attacco al "Cartello del Sole" guidato da Nicolas Maduro. Nei fatti, l'ennesima guerra di Trump del suo secondo mandato x.com
