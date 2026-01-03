Venezuela questo video non mostra i bombardamenti USA contro Caracas

Questo video non rappresenta i recenti bombardamenti statunitensi su Caracas. Circolano diversi contenuti falsi attribuiti a un attacco americano in Venezuela, ma le immagini condivise su Facebook non sono correlate a eventi reali o ufficiali. È importante verificare le fonti prima di diffondere informazioni, per evitare la diffusione di notizie infondate.

Circolano numerosi contenuti falsi attribuiti al recente bombardamento americano sul Venezuela. Un video, condiviso su Facebook, mostrerebbe le scene dell’attacco nel territorio sudamericano. Tuttavia, la scena riguarda un altro scenario. Per chi ha fretta. Gli Stati Uniti oggi hanno davvero bombardato obiettivi in Venezuela e catturato Maduro.. Il video che circola sui social non mostra quegli eventi.. Le immagini risalgono all’ottobre 2024.. Il filmato documenta attacchi missilistici iraniani contro la base aerea di Nevatim, in Israele.. Analisi. Il video viene rilanciato come presunta testimonianza diretta dei bombardamenti su Caracas. 🔗 Leggi su Open.online

Maduro, dal blitz in camera da letto al viaggio in nave: cosa sappiamo; Trump bombarda il Venezuela, cattura Maduro e mostra la sua foto in manette: “Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra Mondiale”. Machado? “Non ha rispetto per guidare il Paese”.

