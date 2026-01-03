Venezuela questo video non mostra elicotteri USA nell’aeroporto di Caracas

Un video diffuso online sostiene che l'aeroporto internazionale di Caracas sia sotto controllo militare statunitense dopo i bombardamenti del 3 gennaio 2026. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali o prove che dimostrino questa affermazione. La situazione rimane da verificare, e le fonti ufficiali non hanno confermato alcun intervento militare degli Stati Uniti nell’aeroporto di Caracas.

Circola un video con il quale si sostiene che l’aeroporto internazionale di Caracas sarebbe sotto il controllo dei militari americani a seguito dei bombardamenti del 3 gennaio 2026. A rafforzare il racconto, si parla di esercitazioni recenti e di una dichiarazione ufficiale da parte della Casa Bianca. Il video, però, è datato e condiviso con un riferimento geografico ben diverso. Per chi ha fretta. Il video non è stato girato in Venezuela.. Risulta pubblicato il 9 novembre 2025 con riferimento al Mare del Golfo.. Analisi. Il filmato viene condiviso con la seguente narrazione: STAMATINA!L’aeroporto internazionale di Caracas, secondo quanto riferito, è sotto il controllo dei militari americani e si sta preparando ad accogliere aerei e attrezzature, scrivono i media locali. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, elicotteri e aerei Usa volano a bassa quota su Caracas: il video Leggi anche: Venezuela, la colonna di elicotteri e aerei in azione sui cieli di Caracas – Il video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trump: Maduro e moglie New York in nave, valuteremo governo Machado; Esplosioni e colonne di fumo a Caracas: Senza elettricità un'area vicino a una base militare; Usa: scontro tra elicotteri in New Jersey, un morto e un ferito. Video; Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri e esplosioni. Maduro: Aggressione Usa. Venezuela, questo video non mostra elicotteri USA nell’aeroporto di Caracas - A un’altitudine estremamente bassa sopra la capitale venezuelana sono stati anche avvistati elicotteri multifunzionali MH- msn.com

Venezuela: il video dell'arrivo degli elicotteri a Caracas - Un nuovo video sui social media riprende l'arrivo degli elicotteri a Caracas, dove ci sono stati almeno 7 raid ... tg.la7.it

Il video degli elicotteri che sorvolano Caracas durante i bombardamenti statunitensi - Tra i molti video che stanno circolando degli attacchi compiuti dagli Stati Uniti in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio ( qui il liveblog del Post con tutte le notizie), ce ne sono alcuni ... ilpost.it

L'immagine mostra alle spalle di Maduro un aereo militare e quindi, se reale, potrebbe essere stata scattata durante le ore notturne all'arrivo del presidente venezuelano negli Stati Uniti - facebook.com facebook

