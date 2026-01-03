Venezuela | Provenzano Governo italiano lavori per il ripristino del diritto internazionale

Seguiamo con attenzione le recenti notizie dal Venezuela, esprimendo preoccupazione per la situazione e per la comunità italiana presente nel paese. È fondamentale che il governo italiano lavori attivamente per il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani, al fine di favorire un percorso di stabilità e dialogo. La diplomazia e il rispetto delle normative internazionali rappresentano strumenti essenziali per affrontare le sfide attuali.

ROMA – "Seguiamo con apprensione e sgomento le notizie che giungono dal Venezuela, con particolare angoscia per la comunità italiana. Mai come oggi dobbiamo richiamare e riaffermare i nostri principi costituzionali, a partire dal ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il Partito democratico in questi anni ha dato impulso a tutte le iniziative in Parlamento di condanna verso il regime di Maduro per la violazione dei diritti umani e, da ultimo, di richiesta di liberazione di Alberto Trentini e di tutti i detenuti politici di cittadinanza italiana. Ma la storia ci ha drammaticamente insegnato che non si esporta la democrazia con le bombe.

Venezuela, Schlein sente Tajani: «Preoccupazione». M5S e Avs: «Governo condanni». Palazzo Chigi: «Meloni segue la situazione» - Si sono da poco diffuse le notizie dell’ attacco degli Usa in Venezuela e della cattura del presidente Nicolas Maduro, che arrivano le reazioni della politica italiana. msn.com

Nuova alba per il #Venezuela ma la sinistra è in lutto per #Maduro. Il video del direttore @dcapezzone Dalla supercasta delle toghe che si autoassolve - l'ultimo caso è quello delle frasi sessiste sui social che raccontiamo oggi - alla caduta di Maduro in V - facebook.com facebook

