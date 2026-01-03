Venezuela | Picierno ' Trump Putin e Xi si dividono mondo Ue contro autocrazie'

Il Venezuela vive una crisi politica e sociale complessa, influenzata dalle tensioni internazionali. Secondo Picierno, le divisioni tra potenze come Stati Uniti, Russia e Cina aggravano la situazione, mentre l’Unione Europea si oppone alle autocrazie. La presenza di Maduro e il coinvolgimento esterno complicano gli sforzi per una soluzione pacifica, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato e dialogo nel processo di stabilizzazione del paese.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il regime sanguinario di Maduro deve cessare di esistere, ma ogni bomba americana che cade sul Venezuela ne prolunga la vita sul piano simbolico, rafforzando la retorica antioccidentale e preparando nuove risposte autoritarie. L'operazione venezuelana porta alla luce una evidenza che tendiamo a dimenticare: Trump, Putin e XI si stanno spartendo il mondo in sfere di influenza" Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno del Pd. "Senza diritto internazionale, senza multilateralismo credibile, la forza non produce giustizia: produce solo nuovi precedenti pericolosi.

Venezuela, attacchi a Caracas per ordine di Trump: Maduro dichiara lo stato di emergenza. - Sale la tensione tra Washington e Caracas in una crisi senza precedenti dopo che il Venezuela ha denunciato una «gravissima aggressione militare degli Usa» a seguito delle ... msn.com

Venezuela, Trump smentisce i media: “Non ho deciso di attaccare”. Maduro non si fida e chiede aiuto a Putin e armi a Cina e Iran - Roma, 31 ottobre 2025 – Dopo le indiscrezioni della stampa sulla decisione di Donald Trump di attaccare siti militari del Venezuela, è lo stesso presidente degli Stati Uniti a intervenire per smentire ... quotidiano.net

Sigfrido Ranucci: Trump sta bombardando il Venezuela. Senza alcun mandato internazionale. Su obiettivi che appaiono civili. È normale tutto questo Nell'indifferenza del mondo - facebook.com facebook

