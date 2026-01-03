Venezuela parla il ministro degli Interni Cabello che era dato per morto | Attacco criminale e vigliacco | non è riuscito del tutto – Il video

Il ministro degli Interni del Venezuela, Diosdado Cabello, è apparso in un video il 3 gennaio 2026, dopo un’operazione militare statunitense nel paese. Nei suoi discorsi, Cabello ha condannato l’attacco, definendolo un’azione criminale e vigliacca, e ha rassicurato sulla sua condizione, smentendo le voci di un suo decesso. Questa comparsa segue le tensioni crescenti tra Venezuela e Stati Uniti, in un contesto di instabilità politica e militare.

Il ministro degli Interni, Giustizia e Pace del Venezuela, Diosdado Cabello, è apparso in un video oggi, 3 gennaio 2026, dopo l'operazione militare statunitense sul territorio venezuelano, ordinata dal presidente Donald Trump. Cabello ha definito l'azione americana un «attacco criminale e terroristico», sottolineando che gli obiettivi degli Stati Uniti sarebbero stati raggiunti solo «parzialmente». In precedenza, alcuni media avevano riportato la notizia della sua presunta uccisione durante l'azione militare di questa notte. Tuttavia, Cabello è apparso in un video diffuso poco dopo, circondato da soldati, confermando così la propria sopravvivenza e denunciando l'intervento come un tentativo di destabilizzazione del governo venezuelano.

Venezuela: ministro Interno, 'alla fine di questi attacchi, vinceremo' - “E alla fine di questi attacchi, vinceremo. iltempo.it

+++++ PARLA EL FISCAL GENERAL DI VENEZUELA ++++ x.com

Radio1 Rai. . #Venezuela Fonti dell'amministrazione Trump confermano a FOX News che il presidente ha ordinato l'attacco. CBS parla di forze speciali USA nel Paese dopo le esplosioni. I media venezuelani: colpita anche la casa del ministro della Difesa L - facebook.com facebook

