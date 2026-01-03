Il Governo italiano conferma la propria posizione sulla crisi venezuelana, ribadendo che l’intervento militare dall’esterno non rappresenta una soluzione efficace. La priorità resta la difesa della sicurezza e il rispetto del diritto internazionale, evitando azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione. La linea italiana si concentra su iniziative diplomatiche e sul supporto a processi di dialogo, nel rispetto della sovranità venezuelana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del Governo italiano sugli attacchi ibridi. Il Governo italiano ribadisce la propria linea storica sulla crisi venezuelana: l’uso della forza militare dall’esterno non è considerato uno strumento efficace per rovesciare regimi autoritari. Questa impostazione, coerente con la tradizione diplomatica dell’Italia, privilegia soluzioni politiche e multilaterali. Difesa legittima contro minacce alla sicurezza. Allo stesso tempo, Palazzo Chigi sottolinea che resta legittima la possibilità di intervenire in chiave difensiva quando la sicurezza nazionale viene messa a rischio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Venezuela, Palazzo Chigi: no all’intervento militare, sì alla difesa della sicurezza

Leggi anche: Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo”

Leggi anche: Palazzo Chigi sull’attacco Usa in Venezuela: «L’azione militare non è la strada, ma difesa legittima»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela, Trump: ipotesi Machado per dopo Maduro. Usa saranno «molto coinvolti» in industria petrolifera; Ucraina, verso il vertice chiave. I nodi, il no dell'Italia all'invio di soldati; Trump bombarda il Venezuela, Maduro e la moglie catturati. Machado: È arrivata l'ora della libertà. Ira di Mosca. Onu: pericoloso precedente; Il sorvolo di Netanyahu: l’Italia viola il suo impegno con la giustizia internazionale?.

Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo” - (Adnkronos) – Su quanto successo in Venezuela “coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai r ... msn.com

Venezuela, Palazzo Chigi: “L’azione militare non è la strada ma difesa legittima contro chi alimenta narcotraffico”. La Francia: “La cattura di Maduro viola il diritto ... - “Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il Governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da ... blitzquotidiano.it