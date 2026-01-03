Venezuela Palazzo Chigi | no all’intervento militare sì alla difesa della sicurezza
Il Governo italiano conferma la propria posizione sulla crisi venezuelana, ribadendo che l’intervento militare dall’esterno non rappresenta una soluzione efficace. La priorità resta la difesa della sicurezza e il rispetto del diritto internazionale, evitando azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione. La linea italiana si concentra su iniziative diplomatiche e sul supporto a processi di dialogo, nel rispetto della sovranità venezuelana.
La posizione del Governo italiano sugli attacchi ibridi. Il Governo italiano ribadisce la propria linea storica sulla crisi venezuelana: l'uso della forza militare dall'esterno non è considerato uno strumento efficace per rovesciare regimi autoritari. Questa impostazione, coerente con la tradizione diplomatica dell'Italia, privilegia soluzioni politiche e multilaterali. Difesa legittima contro minacce alla sicurezza. Allo stesso tempo, Palazzo Chigi sottolinea che resta legittima la possibilità di intervenire in chiave difensiva quando la sicurezza nazionale viene messa a rischio.
