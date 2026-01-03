Venezuela | palazzo Chigi Italia ha sempre condannato regime Maduro

L’Italia mantiene una posizione ferma nei confronti del Venezuela, condannando le azioni del regime di Maduro. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito con attenzione gli sviluppi politici nel paese sin dall’inizio delle manifestazioni. La nostra posizione si basa sui principi di rispetto dei diritti umani e della democrazia, sostenendo un impegno internazionale volto a favorire il ritorno a istituzioni rappresentative e democratiche nel Venezuela.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha monitorato attentamente gli sviluppi in Venezuela sin dalle loro prime manifestazioni. Come riportato in un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi, "l'Italia ha sempre appoggiato l'aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel proprio paese, condannando fermamente gli atti di repressione perpetrati dal regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale non è mai stata riconosciuta dall'Italia, in linea con i principali partner internazionali". "In linea con la tradizionale posizione dell'Italia, il governo sostiene che l'opzione di un intervento militare all'estero non rappresenti la soluzione adeguata per porre fine ai regimi totalitari.

Venezuela: Meloni, Italia ha sempre condannato gli atti del regime di Maduro - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle loro ... ilsole24ore.com

Venezuela, Palazzo Chigi: “L’azione militare non è la strada ma difesa legittima contro chi alimenta narcotraffico”. La Francia: “La cattura di Maduro viola il diritto ... - “Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il Governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da ... blitzquotidiano.it

Blitz Usa in Venezuela, Trump: "Catturato Maduro con la moglie e portati fuori dal Paese, è stata un'operazione brillante". Mosca condanna "l'aggressione armata". Palazzo Chigi: "Meloni segue situazione in Venezuela, in contatto con Tajani" #ANSA https://w - facebook.com facebook

L’attacco USA al #Venezuela è un atto di guerra. A far rumore oltre ai missili è il silenzio di Palazzo Chigi. #Meloni in rigoroso silenzio asservito a #Washington mentre i nostri connazionali sono in pericolo. Due pesi e due misure. Manderà altre armi al fronte x.com

