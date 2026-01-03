Venezuela ore d'ansia per Alberto Trentini | il cooperante italiano è in carcere a Caracas

Alberto Trentini, cooperante italiano, si trova attualmente in carcere a Caracas, generando preoccupazione. Il ministro degli Esteri Tajani ha confermato la presenza di italiani detenuti nel paese, in un contesto teso e complesso, con il Venezuela sotto pressione internazionale. La situazione rimane in costante aggiornamento, mentre si attendono sviluppi sul caso e sulle condizioni del cooperante.

"Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini", ha detto il ministro degli Esteri Tajani commentando quanto sta succedendo in Venezuela, sotto attacco Usa. Zaia: "Ci uniamo all'appello perché si compiano tutti i passi necessari per garantire una soluzione positiva del caso Trentini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

