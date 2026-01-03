Venezuela ore d'ansia per Alberto Trentini | il cooperante italiano è in carcere a Caracas
Alberto Trentini, cooperante italiano, si trova attualmente in carcere a Caracas, generando preoccupazione. Il ministro degli Esteri Tajani ha confermato la presenza di italiani detenuti nel paese, in un contesto teso e complesso, con il Venezuela sotto pressione internazionale. La situazione rimane in costante aggiornamento, mentre si attendono sviluppi sul caso e sulle condizioni del cooperante.
"Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini", ha detto il ministro degli Esteri Tajani commentando quanto sta succedendo in Venezuela, sotto attacco Usa. Zaia: "Ci uniamo all'appello perché si compiano tutti i passi necessari per garantire una soluzione positiva del caso Trentini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Un anno in carcere in Venezuela: chi è Alberto Trentini, il cooperante trattenuto senza accuse
Leggi anche: Alberto Trentini, il cooperante da un anno in carcere nel Venezuela di Maduro
Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Alleanza tra Fs e Certares, Frecciarossa sotto la Manica; Prima Luna Piena del 2026, la Luna del Lupo: dove e quando vederla; Antitrust, multa da 70 milioni a 16 fonderie per cartelli sui prezzi.
Venezuela, ore d’ansia per Alberto Trentini: il cooperante italiano è in carcere a Caracas - "Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini", ha detto il ministro degli Esteri Tajani commentando quanto sta succedendo in Venezuela ... fanpage.it
Ore ansia per le sorti di Alberto Trentini, detenuto da mesi a Caracas. Tajani: “Massima attenzione” - Il vice premier: «Una dozzina di italiani detenuti, stiamo lavorando al massimo per proteggerli» ... msn.com
Attacco Usa al Venezuela, Tajani attiva l'unità di crisi: cresce l’ansia per gli italiani e per Alberto Trentini - Attacco degli Stati Uniti al Venezuela, Tajani attiva l’Unità di crisi: forte preoccupazione per gli italiani e per il cooperante Alberto Trentini detenuto a Caracas. tag24.it
La settimana del Natale nasce all'insegna della speranza per l’Ucraina, con un intreccio di negoziati in corso, e dell'ansia per il Venezuela. di Giampiero Gramaglia - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.