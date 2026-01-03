Venezuela ore d’ansia per Alberto Trentini | il cooperante italiano è in carcere a Caracas
Alberto Trentini, cooperante italiano, si trova attualmente in carcere a Caracas, suscitando preoccupazione. Il ministro degli Esteri Tajani ha confermato che ci sono italiani detenuti in Venezuela, evidenziando la delicatezza della situazione in un contesto di tensioni internazionali. La vicenda di Trentini rappresenta un caso di attenzione diplomatica e solidarietà verso i cittadini italiani all’estero.
"Abbiamo anche italiani detenuti, a cominciare da Trentini", ha detto il ministro degli Esteri Tajani commentando quanto sta succedendo in Venezuela, sotto attacco Usa. Zaia: "Ci uniamo all'appello perché si compiano tutti i passi necessari per garantire una soluzione positiva del caso Trentini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
