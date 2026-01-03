Venezuela nel caos Maduro tace Trump gongola | cosa sta succedendo a Caracas?

La situazione a Caracas si è improvvisamente intensificata, con forti esplosioni che hanno scosso la capitale venezuelana. Mentre il governo di Maduro mantiene il silenzio, crescono le preoccupazioni a livello internazionale. Questa escalation segna un momento di grande incertezza per il paese, che si trova nel mezzo di tensioni politiche e sociali urgenti. Ecco cosa sta succedendo a Caracas e quali sono le conseguenze di questo nuovo sviluppo.

La capitale del Venezuela si è svegliata nel panico. Questa mattina alle 7 ora italiana (le 2 di notte locali), almeno sette violenti boati hanno fatto tremare Caracas. I testimoni raccontano di aver sentito aerei militari volare bassissimo poco prima delle deflagrazioni, che hanno risuonato in tutta la città facendo uscire centinaia di persone nelle strade. Gli obiettivi colpiti sembrano essere due basi militari strategiche: Fort Tiuna, la più importante del paese, e la base aerea di La Carlota. I video diffusi sui social mostrano enormi incendi con colonne di fumo nero che si alzano nel cielo notturno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

