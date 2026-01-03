Venezuela nel caos Maduro tace Trump gongola | cosa sta succedendo a Caracas?

La situazione a Caracas si è improvvisamente intensificata, con forti esplosioni che hanno scosso la capitale venezuelana. Mentre il governo di Maduro mantiene il silenzio, crescono le preoccupazioni a livello internazionale. Questa escalation segna un momento di grande incertezza per il paese, che si trova nel mezzo di tensioni politiche e sociali urgenti. Ecco cosa sta succedendo a Caracas e quali sono le conseguenze di questo nuovo sviluppo.

