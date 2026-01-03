Venezuela nel caos forti esplosioni a Caracas | Gravissima aggressione militare degli Usa Maduro dichiara lo stato di emergenza – Il video

Nella notte, Caracas è stata scossa da esplosioni e rumori aerei, segnando un momento di grave tensione nel paese. Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza, accusando gli Stati Uniti di un'azione militare. La situazione rimane complessa e in evoluzione, mentre si susseguono notizie di violenza e crisi politica.

Caracas si è svegliata nella notte al suono di esplosioni e rombi nel cielo. Intorno alle due del mattino ora locale, diversi quartieri della capitale venezuelana sono stati scossi da forti boati, accompagnati da rumori simili al passaggio di aerei. Le detonazioni, secondo quanto riferito da testimoni e da un giornalista dell’ Agence France-Presse presente in città, sono proseguite per circa un quarto d’ora, con almeno sette esplosioni chiaramente percepite. Il Governo del Venezuela «denuncia la gravissima aggressione militare» degli Stati Uniti. Il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto «mobilitazione» della popolazione dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas e sulla costa. Il governo di Maduro: “Gravissima aggressione Usa” Leggi anche: Venezuela: Caracas, 'gravissima aggressione militare degli Stati Uniti' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas; Venezuela nel caos, forti esplosioni a Caracas: «Percepito anche il passaggio di aerei». Blackout al Sud - Il video; Forti esplosioni a Caracas e sorvolo di aerei; Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas - Nella notte a Caracas, la città è stata svegliata da una serie di forti esplosioni accompagnate da rumori simili a voli aerei, intorno alle 2 locali (7 in Italia), secondo ... ilmattino.it

Venezuela, forti esplosioni a Caracas: «Colpite basi militari» - Per i testimoni erano accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo. italiaoggi.it

Venezuela, forti esplosioni a Caracas: diversi quartieri senza elettricità - Le esplosioni si sono verificate mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il ... unionesarda.it

Venezuela, Maduro cerca il dialogo con Trump: "Pronto a discutere di droga, petrolio e accordi economici" - facebook.com facebook

Almeno 99 persone incarcerate in Venezuela dopo le elezioni presidenziali del 2024 sono state rilasciate a Natale, ha comunicato il ministero dei Servizi penitenziari venezuelano. La vittoria di Maduro aveva portato a proteste e manifestazioni a causa di pres x.com

