Venezuela nel caos dopo l’operazione Usa | scenari aperti sul futuro del Paese

La recente operazione statunitense in Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e Cilia Flores, ha generato un clima di incertezza politica nel Paese. Con i leader principali trasferiti all’estero, gli scenari futuri per Caracas appaiono ancora poco chiari, lasciando aperti diversi possibili sviluppi nel contesto nazionale e internazionale.

Dopo l'operazione statunitense in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, trasferiti in un luogo ignoto fuori dal Paese, il futuro politico di Caracas resta avvolto da una profonda incertezza. La Costituzione venezuelana prevede un percorso preciso in caso di "assenza assoluta" del capo dello Stato, ma la tenuta del regime e gli equilibri di potere appaiono tutt'altro che scontati. Secondo la Carta costituzionale, in particolare l'articolo 233, il potere dovrebbe passare alla vice presidente esecutiva Delcy Rodríguez, chiamata a guidare una fase di transizione e a indire elezioni presidenziali entro 30 giorni.

