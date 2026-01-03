La Russia ha espresso forte condanna per l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, sottolineando l'assenza di giustificazioni valide e criticando l'uso di ostilità ideologica al posto della diplomazia. La posizione russa evidenzia le tensioni internazionali legate alle recenti vicende nel paese sudamericano, suscitando attenzione sulla delicatezza della situazione e sulle implicazioni geopolitiche coinvolte.

Mosca, 3 gen. (AdnkronosAfp) - La Russia ha condannato l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, affermando che non esisteva alcuna giustificazione sostenibile per l'attacco e che "l'ostilità ideologica" ha prevalso sulla diplomazia. "Questa mattina gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela. Ciò è profondamente preoccupante e condannabile", ha affermato il Ministero degli Esteri russo in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Venezuela: Mosca, 'azione militare Usa profondamente preoccupante e condannabile'**

Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Mosca chiede a Washington di fermare l’inseguimento di una petroliera sanzionata; Petrolio sotto sequestro: l’aggressione statunitense contro il Venezuela e la sfida all’ordine internazionale; VENEZUELA, pressioni Usa. Maduro disposto a trattare con Washington «dove vogliono e quando vogliono.

