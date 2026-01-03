**Venezuela | Mosca ' azione militare Usa profondamente preoccupante e condannabile' **

Da iltempo.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha espresso forte condanna per l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, sottolineando l'assenza di giustificazioni valide e criticando l'uso di ostilità ideologica al posto della diplomazia. La posizione russa evidenzia le tensioni internazionali legate alle recenti vicende nel paese sudamericano, suscitando attenzione sulla delicatezza della situazione e sulle implicazioni geopolitiche coinvolte.

Mosca, 3 gen. (AdnkronosAfp) - La Russia ha condannato l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, affermando che non esisteva alcuna giustificazione sostenibile per l'attacco e che "l'ostilità ideologica" ha prevalso sulla diplomazia. "Questa mattina gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela. Ciò è profondamente preoccupante e condannabile", ha affermato il Ministero degli Esteri russo in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

venezuela mosca azione militare usa profondamente preoccupante e condannabile

© Iltempo.it - **Venezuela: Mosca, 'azione militare Usa profondamente preoccupante e condannabile'**

Leggi anche: Usa, Cnn: "Trump non ha ancora deciso sull'azione militare in Venezuela"

Leggi anche: Venezuela, maxi flotta Usa davanti alle coste: Mosca condanna eccesso forma militare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Mosca chiede a Washington di fermare l’inseguimento di una petroliera sanzionata; Petrolio sotto sequestro: l’aggressione statunitense contro il Venezuela e la sfida all’ordine internazionale; VENEZUELA, pressioni Usa. Maduro disposto a trattare con Washington «dove vogliono e quando vogliono.

venezuela mosca azione militareEsplosioni in Venezuela, Mosca condanna «l'aggressione armata degli Usa, forte preoccupazione» - L'Ambasciata d'Italia a Caracas invita gli italiani in Venezuela «a non uscire di casa ed evitare gli spostamenti». ilmessaggero.it

venezuela mosca azione militareSi muovono gli alleati del Venezuela di Maduro: Colombia, Iran, Russia, Turchia e Cuba condannano l'aggressione Usa - Gustavo Petro chiede la riunione d'emergenza di Onu e Organizzazione degli Stati americani. huffingtonpost.it

venezuela mosca azione militareMosca: 'L'attacco a Caracas viola il diritto internazionale'. Il presidente della Colombia: 'Si riunisca l'Onu' - L'Organizzazione degli Stati americani e l'Onu devono incontrarsi immediatamente". ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.