**Venezuela | Mosca ' azione militare Usa profondamente preoccupante e condannabile' **
La Russia ha espresso forte condanna per l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, sottolineando l'assenza di giustificazioni valide e criticando l'uso di ostilità ideologica al posto della diplomazia. La posizione russa evidenzia le tensioni internazionali legate alle recenti vicende nel paese sudamericano, suscitando attenzione sulla delicatezza della situazione e sulle implicazioni geopolitiche coinvolte.
Mosca, 3 gen. (AdnkronosAfp) - La Russia ha condannato l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, affermando che non esisteva alcuna giustificazione sostenibile per l'attacco e che "l'ostilità ideologica" ha prevalso sulla diplomazia. "Questa mattina gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela. Ciò è profondamente preoccupante e condannabile", ha affermato il Ministero degli Esteri russo in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Usa, Cnn: "Trump non ha ancora deciso sull'azione militare in Venezuela"
Leggi anche: Venezuela, maxi flotta Usa davanti alle coste: Mosca condanna eccesso forma militare
Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Mosca chiede a Washington di fermare l’inseguimento di una petroliera sanzionata; Petrolio sotto sequestro: l’aggressione statunitense contro il Venezuela e la sfida all’ordine internazionale; VENEZUELA, pressioni Usa. Maduro disposto a trattare con Washington «dove vogliono e quando vogliono.
Esplosioni in Venezuela, Mosca condanna «l'aggressione armata degli Usa, forte preoccupazione» - L'Ambasciata d'Italia a Caracas invita gli italiani in Venezuela «a non uscire di casa ed evitare gli spostamenti». ilmessaggero.it
Si muovono gli alleati del Venezuela di Maduro: Colombia, Iran, Russia, Turchia e Cuba condannano l'aggressione Usa - Gustavo Petro chiede la riunione d'emergenza di Onu e Organizzazione degli Stati americani. huffingtonpost.it
Mosca: 'L'attacco a Caracas viola il diritto internazionale'. Il presidente della Colombia: 'Si riunisca l'Onu' - L'Organizzazione degli Stati americani e l'Onu devono incontrarsi immediatamente". ansa.it
La petroliera Bella1, che daL 15 dic fuggiva dalla Guardia Costiera Usa nell’Atlantico, vicino alle Piccole Antille, ha assunto ora bandiera russa e Mosca chiede di risparmiarla. La nave portava petrolio illegalmente dall’Iran al Venezuela I paesi criminali si aiut x.com
Venezuela, New York Times: “Petroliera inseguita da Usa rivendica protezione di Mosca” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.