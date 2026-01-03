Il ministro dell’Interno del Venezuela ha dichiarato che, dopo gli attacchi recenti, il paese uscirà vittorioso. La sua dichiarazione sottolinea la determinazione dello Stato a mantenere l’ordine e la sovranità, invitando alla fedeltà e alla resistenza. Questa posizione si inserisce nel contesto di sfide interne che il Venezuela affronta, rafforzando la narrazione di unità nazionale di fronte alle difficoltà.

Caracas, 3 gen. (AdnkronosAfp) - “E alla fine di questi attacchi, vinceremo. Viva la patria! Sempre fedeli! Mai traditori”. Lo ha dichiarato alla televisione pubblica il ministro dell'Interno venezuelano Diosdado Cabello, considerato uno degli uomini più potenti del Paese, parlando dopo gli attacchi degli Stati Uniti, che hanno annunciato di aver catturato il presidente Nicolas Maduro. “Non è la prima lotta, non è la prima battaglia. Abbiamo saputo sopravvivere in ogni circostanza”, ha aggiunto Cabello, che voci sui social network davano per morto o arrestato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: ministro Interno, 'alla fine di questi attacchi, vinceremo'

L'attacco USA. Trump: "Catturati Maduro e la moglie, portati fuori dal Venezuela" - Nyt: "In operazione Usa in Venezuela morti e feriti" L'operazione americana in Venezuela ha causato morti e feriti fra la popolazione locale, ma il numero preciso non è ancora chiaro. msn.com