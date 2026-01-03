Venezuela | ministro Interno ' alla fine di questi attacchi vinceremo'
Il ministro dell’Interno del Venezuela ha dichiarato che, dopo gli attacchi recenti, il paese uscirà vittorioso. La sua dichiarazione sottolinea la determinazione dello Stato a mantenere l’ordine e la sovranità, invitando alla fedeltà e alla resistenza. Questa posizione si inserisce nel contesto di sfide interne che il Venezuela affronta, rafforzando la narrazione di unità nazionale di fronte alle difficoltà.
Caracas, 3 gen. (AdnkronosAfp) - “E alla fine di questi attacchi, vinceremo. Viva la patria! Sempre fedeli! Mai traditori”. Lo ha dichiarato alla televisione pubblica il ministro dell'Interno venezuelano Diosdado Cabello, considerato uno degli uomini più potenti del Paese, parlando dopo gli attacchi degli Stati Uniti, che hanno annunciato di aver catturato il presidente Nicolas Maduro. “Non è la prima lotta, non è la prima battaglia. Abbiamo saputo sopravvivere in ogni circostanza”, ha aggiunto Cabello, che voci sui social network davano per morto o arrestato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Usa, Trump valuta attacchi militari contro Venezuela e Messico per fermare traffico di droga, Maduro: “Se ci attacca sarà la sua fine”
Leggi anche: Venezuela: premio Nobel Machado, 'tornerò per porre fine alla tirannia'
Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo.
L'attacco USA. Trump: "Catturati Maduro e la moglie, portati fuori dal Venezuela" - Nyt: "In operazione Usa in Venezuela morti e feriti" L'operazione americana in Venezuela ha causato morti e feriti fra la popolazione locale, ma il numero preciso non è ancora chiaro. msn.com
Alberto Trentini: Morsolin (esperto diritti umani), “da parole ministro Interno venezuelano forse connessioni con un ong danese e un arrestato colombiano” - Alcune notizie, dal Sudamerica, portano qualche ulteriore elemento per cercare di comprendere le motivazioni dell’arresto del cooperatore veneziano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela senza alcun ... agensir.it
Venezuela: ministro Interni, 'Usa responsabili di 11 omicidi extragiudiziali' - il ministro degli Interni venezuelano Diosdado Cabello ha accusato gli Stati Uniti di aver commesso 11 omicidi extragiudiziali dopo che le forze statunitensi hanno ... iltempo.it
Esplosioni e aerei su Caracas: “Colpite basi militari”. Il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza. Il ministro della Difesa schiera l'esercito: "Non soccombiamo". Mosca condanna “l’aggressione armata”. La Colombia: "Si riunisca l'Onu". L'Iran: "Violazione della - facebook.com facebook
*NOTA DI PALAZZO CHIGI* Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione in Venezuela, tenendosi in costante contatto con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche al fine di assu x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.