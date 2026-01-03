Venezuela Meloni l’azione militare non è la strada da percorrere ma l’intervento difensivo Usa è legittimo

Le recenti operazioni militari degli Stati Uniti in Venezuela hanno generato reazioni contrastanti a livello internazionale. Mentre alcune istituzioni sottolineano la legittimità dell’intervento difensivo statunitense, altre evidenziano la delicatezza della situazione e le implicazioni sulla stabilità regionale. La decisione di arrestare il presidente Nicolás Maduro ha acceso un dibattito sulla legittimità e le conseguenze di azioni di questo tipo, evidenziando le complesse dinamiche geopolitiche in atto.

Le cancellerie del mondo si dividono sull’azione militare degli Usa in Venezuela, che ha portato all’arresto del presidente Nicolás Maduro, subito trasferito negli Stati Uniti per essere processato con l’accusa di narco-terrorismo. Quanto al governo italiano, è uscita nel pomeriggio una nota di Palazzo Chigi per dire che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito gli sviluppi “fin dalle loro primissime evoluzioni”. E chiarire che “l’Italia ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” Leggi anche: Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo” Leggi anche: Venezuela, Porta (Pd): “Abbiamo condannato regime di Maduro, ma azione militare Usa è sbagliata e pericolosa” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” - La nota di Palazzo Chigi: l’Italia ha sempre condannato "gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto- ilfattoquotidiano.it

Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Venezuela". Meloni: "L'azione militare non è la strada da percorrere, ma intervento legittimo" - Alle tensioni ancora aperte in Ucraina e alla fragile tregua in Medio Oriente si aggiunge ora un nuovo, delicatissimo fronte. affaritaliani.it

Venezuela, Meloni: «Via militare sbagliata, ma l'intervento difensivo contro il narcotraffico è legittimo» - In una nota di Palazzo Chigi la premier prova a tenere una posizione di equilibrio senza scontentare l'alleato americano, ma condannando l'uso della ... avvenire.it

L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e t - facebook.com facebook

#Venezuela, Fratoianni-Bonelli: inaccettabile attacco Usa, Meloni condanni x.com

