Venezuela Mariotto e la fine di Maduro | Ha distrutto il paese

Il regime di Nicolás Maduro in Venezuela ha portato a una profonda crisi economica e sociale, causando sofferenza e instabilità. Le parole di Mariotto evidenziano come il governo abbia compromesso il benessere del Paese, suscitando riflessioni sul futuro politico e sulla possibilità di un cambiamento. Questa analisi si inserisce nel contesto di un Venezuela segnato da anni di difficoltà e incertezza.

Venezuela, Trump sulla cattura di Maduro: “Operazione brillante, nessuna vittima Usa” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trump sulla cattura di Maduro: “Operazione brillante, nessuna vittima Usa” ... tg24.sky.it

La fine di Maduro. Incognita sulla trattativa con gli Usa - Il delfino di Hufo Chàvez è stato prelevato dagli Stati Uniti in piena notte insieme alla moglie Cilia Flores. repubblica.it

"DON MARIOTTO ... ALLE CROCIATE"! Alle 20 #blobredux, riassunto della settimana... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.