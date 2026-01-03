Venezuela Mariotto e la fine di Maduro | Ha distrutto il paese
Il regime di Nicolás Maduro in Venezuela ha portato a una profonda crisi economica e sociale, causando sofferenza e instabilità. Le parole di Mariotto evidenziano come il governo abbia compromesso il benessere del Paese, suscitando riflessioni sul futuro politico e sulla possibilità di un cambiamento. Questa analisi si inserisce nel contesto di un Venezuela segnato da anni di difficoltà e incertezza.
(Adnkronos) – "Prima o poi doveva finire. Il governo di Maduro è stato una disgrazia per il Paese, lo ha distrutto e ridotto un popolo alla sofferenza". Lo stilista Guillermo Mariotto, originario del Venezuela, commentando con l'AdnKronos l'arresto dell’ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro e della moglie. "Dopo 20 anni spero possa ritornare la democrazia, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
