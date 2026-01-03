Venezuela | Magi ' Maduro dittatore ma Trump mette a rischio equilibrio internazionale'

Il Venezuela, sotto la guida di Nicolás Maduro, è spesso descritto come un paese in crisi politica e sociale, con accuse di autoritarismo e corruzione. Recenti dichiarazioni evidenziano come le tensioni tra il governo venezuelano e le potenze straniere, in particolare gli Stati Uniti, possano influenzare l’equilibrio internazionale. Questa situazione complessa richiede un’analisi attenta delle dinamiche interne ed esterne che coinvolgono il paese sudamericano.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Maduro é un dittatore che tiene ostaggio il Venezuela da oltre un decennio, impoverendo il Paese, arrestando gli oppositori, favorendo la corruzione. Ma l'attacco sferrato dagli Usa di Trump va oltre ogni limite rispetto alle legittime azioni che la comunità internazionale può e deve fare per operare pressioni sul regime di Maduro". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. "L'attacco con le forze armate nel cuore di Caracas rischia di scardinare ulteriormente i già fragili equilibri internazionali e di far scivolare il mondo verso una ancor più pericolosa china. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Magi, 'Maduro dittatore ma Trump mette a rischio equilibrio internazionale' Leggi anche: «Maduro, giorni contati», dentro l’intervista di Trump e il nuovo equilibrio sul Venezuela Leggi anche: Trump ammette operazioni della Cia in Venezuela: la crisi con Maduro diventa un caso internazionale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Venezuela, Magi (+Europa): Maduro dittatore ma Trump provoca rischi internazionali - (askanews) – “Maduro é un dittatore che tiene ostaggio il Venezuela da oltre un decennio, impoverendo il Paese, arrestando gli oppositori, favorendo la corruzione. askanews.it

Maduro giura. Sul dittatore una taglia Usa - Nicolás Maduro, il presidente de facto, ovvero dittatore, del Venezuela ha giurato ieri di fronte al presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, uno psichiatra come Radovan Karadi. ilgiornale.it

Venezuela, tutti gli aiuti al «dittatore» Maduro - Tutti gli appoggi del potere continentale al neo rieletto Nicolás Maduro. panorama.it

