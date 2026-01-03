Venezuela | Maduro rischia incriminazione per traffico di droga

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro potrebbe essere incriminato negli Stati Uniti per traffico di droga, dopo un'operazione militare che lo ha portato in custodia. La notizia evidenzia le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti e apre uno scenario legale complesso per il leader sudamericano. La vicenda solleva interrogativi sulla situazione politica e sulla cooperazione internazionale in materia di giustizia.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato durante un'operazione lampo in Venezuela dai militari americani, sarà processato negli Stati uniti con la probabile incriminazione di traffico di droga. Per anni l'amministrazione Trump ha affermato che Maduro è un criminale e ha cercato di processarlo tramite il sistema legale statunitense. Nel 2020, durante il primo mandato del presidente Donald Trump, Maduro è stato accusato nel distretto meridionale di New York di "narcoterrorismo", cospirazione per l'importazione di cocaina e accuse correlate. L'amministrazione Trump ha offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per l'arresto del leader venezuelano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

