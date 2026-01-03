Il governo spagnolo si propone come mediatore nella crisi tra Venezuela e Stati Uniti, offrendo il proprio supporto per favorire una soluzione pacifica. La situazione, che ha visto recenti attacchi aerei e dichiarazioni di Trump sulla presunta cattura di Maduro, richiede un approccio diplomatico e dialogo tra le parti coinvolte. Madrid intende contribuire a trovare un percorso che possa evitare escalation e promuovere la stabilità nella regione.

Madrid, 3 gen. (AdnkronosAfp) - Il governo spagnolo si è offerto come mediatore nella crisi tra Venezuela e Stati Uniti, dopo gli attacchi aerei americani e l'annuncio da parte del presidente Donald Trump della “cattura” del suo omologo venezuelano Nicolas Maduro. “La Spagna invita alla distensione e alla moderazione”, ha dichiarato il ministero degli Affari esteri in un comunicato, dicendosi “a questo proposito disposto a offrire i propri buoni uffici per giungere a una soluzione pacifica e negoziata dell'attuale crisi”, ricordando anche di non aver “riconosciuto i risultati delle elezioni del 28 luglio 2024”, ufficialmente vinte da Nicolas Maduro, ma contestate dall'opposizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: Madrid si offre come mediatore per soluzione pacifica

Il presidente venezuelano propone accordi di sicurezza regionali mentre crescono le tensioni con gli Stati Uniti e si aggrava la crisi che ha spinto le compagnie aeree Plus Ultra e Laser ad aprire una rotta alternativa tra Madrid e Caracas - facebook.com facebook