Venezuela Machado | ‘pronti per prendere il potere’ Trump | non ha il sostegno

Il Venezuela si trova al centro di tensioni politiche, con Machado che afferma di essere pronto a prendere il potere. Tuttavia, Donald Trump ha sottolineato che non vi è un sostegno sufficiente per questa operazione. Il governo statunitense ha dichiarato di mantenere un controllo temporaneo, gestendo la situazione fino a quando sarà possibile garantire una transizione stabile e sicura nel paese.

La Nobel Machado esulta: "L'ora della libertà è arrivata è arrivata. Pronti a governare il Venezuela" - Siamo pronti a far rispettare il nostro mandato e a prendere il potere". msn.com

Venezuela, Machado: "Siamo pronti a prendere il potere". Edmundo Gonzales verso la presidenza - La premio Nobel e attivista di opposizione alla presidena Maduro si espone sulla transizione politica venezuelana dopo l'attacco Usa: cosa succede ora ... today.it

Il comunicato di Maria Corina Machado rilasciato poco fa: "Venezuelani, è arrivata l’ORA DELLA LIBERTÀ! Nicolás Maduro da oggi affronta la giustizia internazionale per i crimini atroci commessi contro i venezuelani e contro cittadini di molte altre nazioni. Di f - facebook.com facebook

Vedo bene il Premio #Nobel Maria Corina #Machado al governo del #Venezuela. Donna e libera. x.com

