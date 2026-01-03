Venezuela Machado | ‘pronti per prendere il potere’ Trump | non ha il sostegno

Il Venezuela si trova al centro di tensioni politiche, con Machado che afferma di essere pronto a prendere il potere. Tuttavia, Donald Trump ha sottolineato che non vi è un sostegno sufficiente per questa operazione. Il governo statunitense ha dichiarato di mantenere un controllo temporaneo, gestendo la situazione fino a quando sarà possibile garantire una transizione stabile e sicura nel paese.

''Gestiremo il Paese fino a quando potremo farlo in attesa di una transizione sicura'' ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

