Venezuela l' Ue | Rispettare la carta dell' Onu Trump nei guai? Cosa prevede lo scudo della sovranità

Da leggo.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea invita il Venezuela a rispettare la Carta delle Nazioni Unite, sottolineando l'importanza del dialogo e del rispetto delle norme internazionali. Mentre il paese attraversa una crisi politica e sociale, si confrontano strategie militari e diplomatiche, con l'obiettivo di trovare una soluzione pacifica. In questo contesto, si analizzano le implicazioni delle recenti evoluzioni e le possibili ripercussioni a livello internazionale.

Il destino del Venezuela si gioca ormai su un doppio binario: quello delle armi e quello della diplomazia internazionale. L?Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha tracciato la linea di. 🔗 Leggi su Leggo.it

