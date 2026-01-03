Venezuela l' Ue | Rispettare la carta dell' Onu Trump nei guai? Cosa prevede lo scudo della sovranità

L'Unione Europea invita il Venezuela a rispettare la Carta delle Nazioni Unite, sottolineando l'importanza del dialogo e del rispetto delle norme internazionali. Mentre il paese attraversa una crisi politica e sociale, si confrontano strategie militari e diplomatiche, con l'obiettivo di trovare una soluzione pacifica. In questo contesto, si analizzano le implicazioni delle recenti evoluzioni e le possibili ripercussioni a livello internazionale.

Venezuela, Kallas “Parlato con Rubio, la priorità è la sicurezza dei cittadini UE” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ho parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. msn.com

La Casa Bianca ordina all'Esercito di continuare la 'quarantena' sulle esportazioni di petrolio del Venezuela Washington. La Casa Bianca ha ordinato alle Forze militari statunitensi di continuare a far rispettare l'applicazione di una 'quarantena' del petrolio ven - facebook.com facebook

#Comunicato #Venezuela, fedele ai principi di rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e del diritto internazionale, respinge il pericoloso annuncio del Governo #USA di effettuare vendite di armi a #Taiwan. @Cancilleria_ve @yvangil shorturl.at/N7 x.com

