Venezuela l' Ue | Rispettare la carta dell' Onu Trump nei guai? Cosa prevede lo scudo della sovranità
L'Unione Europea invita il Venezuela a rispettare la Carta delle Nazioni Unite, sottolineando l'importanza del dialogo e del rispetto delle norme internazionali. Mentre il paese attraversa una crisi politica e sociale, si confrontano strategie militari e diplomatiche, con l'obiettivo di trovare una soluzione pacifica. In questo contesto, si analizzano le implicazioni delle recenti evoluzioni e le possibili ripercussioni a livello internazionale.
Il destino del Venezuela si gioca ormai su un doppio binario: quello delle armi e quello della diplomazia internazionale. L?Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha tracciato la linea di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Venezuela, l'Ue: «Rispettare la carta dell'Onu». Trump nei guai? Cosa prevede «lo scudo della sovranità» - Il destino del Venezuela si gioca ormai su un doppio binario: quello delle armi e quello della diplomazia internazionale.
Venezuela, Kallas “Parlato con Rubio, la priorità è la sicurezza dei cittadini UE” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ho parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. msn.com
La Casa Bianca ordina all'Esercito di continuare la 'quarantena' sulle esportazioni di petrolio del Venezuela Washington. La Casa Bianca ha ordinato alle Forze militari statunitensi di continuare a far rispettare l'applicazione di una 'quarantena' del petrolio ven - facebook.com facebook
#Comunicato #Venezuela, fedele ai principi di rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e del diritto internazionale, respinge il pericoloso annuncio del Governo #USA di effettuare vendite di armi a #Taiwan. @Cancilleria_ve @yvangil shorturl.at/N7 x.com
