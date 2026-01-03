Venezuela l’opposizione | Cattura Maduro è stata uscita negoziata
L'opposizione venezuelana sostiene che la cattura di Nicolás Maduro sia stata il risultato di un accordo negoziato. Dopo i raid statunitensi e l'intervento militare a Caracas, si susseguono speculazioni sulla reale natura dell'operazione e sui possibili accordi tra Maduro e gli Stati Uniti. La vicenda rimane al centro dell'attenzione internazionale, sollevando interrogativi sulle dinamiche politiche e militari in Venezuela.
(Adnkronos) – Cattura o accordo di Nicolas Maduro con Donald Trump? Dopo i raid Usa e l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, è questo il mistero che aleggia sul leader venezuelano, portato fuori dal Paese dai soldati americani al termine dell'operazione "su larga scala" su Caracas partita nella notte. Un interrogativo rilanciato da fonti interne . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
