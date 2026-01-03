Venezuela l’opposizione | Cattura Maduro è stata uscita negoziata

L'opposizione venezuelana sostiene che la cattura di Nicolás Maduro sia stata il risultato di un accordo negoziato. Dopo i raid statunitensi e l'intervento militare a Caracas, si susseguono speculazioni sulla reale natura dell'operazione e sui possibili accordi tra Maduro e gli Stati Uniti. La vicenda rimane al centro dell'attenzione internazionale, sollevando interrogativi sulle dinamiche politiche e militari in Venezuela.

Venezuela: gli Stati Uniti Arrestano Maduro in un'Operazione Shock - Un'operazione militare di grande rilievo condotta dagli Stati Uniti ha culminato nella cattura di Nicolás Maduro, il controverso leader del Venezuela. notizie.it

L'opposizione in Venezuela: la cattura di Maduro è "uscita negoziata" - Fonti dell'opposizione venezuelana citate da Sky News hanno dichiarato che la cattura del presidente venezuelano ... notizie.tiscali.it

Corriere della Sera. . La vincitrice del Premio Nobel per la Pace e figura dell'opposizione venezuelana Marìa Corina Machado, che vive nascosta nel suo Paese, ha fatto la sua prima apparizione pubblica in undici mesi nella notte a Oslo. Si è prima affacciata - facebook.com facebook

Almeno 99 persone incarcerate in Venezuela dopo le elezioni presidenziali del 2024 sono state rilasciate a Natale, ha comunicato il ministero dei Servizi penitenziari venezuelano. La vittoria di Maduro aveva portato a proteste e manifestazioni a causa di pres x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.