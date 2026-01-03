Venezuela l’arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online

Da webmagazine24.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, circola online una foto che ritrae il presidente venezuelano Nicolás Maduro tra due militari americani, con le mani dietro la schiena e, apparentemente, con le manette ai polsi. La notizia dell’arresto di Maduro e il mistero legato a questa immagine hanno suscitato molte discussioni, sollevando interrogativi sulla veridicità degli eventi e sulle implicazioni politiche in Venezuela.

(Adnkronos) – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro tra due militari americani, le mani dietro alla schiena, presumibilmente con le manette ai polsi. Questo mostra la foto apparsa su diversi social media e non confermata da fonti ufficiali che potrebbe fornire la prima immagine della cattura di Maduro dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump. Per . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Venezuela, Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “È già fuori dal Paese”

Leggi anche: Venezuela, il colpo di Trump e l’arresto di Maduro: quali saranno le conseguenze?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

venezuela l8217arresto maduro gialloVenezuela, l'arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online - L'immagine che sta circolando su diversi social media dopo i raid Usa e la cattura ... adnkronos.com

Venezuela, Trentini seguito per giorni prima dell'arresto: il giallo dei post anti-Maduro - Anche se il caso di Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela, non è accostabile a quello di Cecilia Sala, le similitudini restano. affaritaliani.it

Crisi Venezuela-Usa, l’Iran si schiera con Maduro: “Provocazioni da Washington” - Trump avverte Maduro, scoppia una battaglia legale negli Stati Uniti e aumentano le incertezze sulla partecipazione ... it.euronews.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.