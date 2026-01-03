Venezuela l’arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online

Recentemente, circola online una foto che ritrae il presidente venezuelano Nicolás Maduro tra due militari americani, con le mani dietro la schiena e, apparentemente, con le manette ai polsi. La notizia dell’arresto di Maduro e il mistero legato a questa immagine hanno suscitato molte discussioni, sollevando interrogativi sulla veridicità degli eventi e sulle implicazioni politiche in Venezuela.

Venezuela, Trentini seguito per giorni prima dell'arresto: il giallo dei post anti-Maduro - Anche se il caso di Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela, non è accostabile a quello di Cecilia Sala, le similitudini restano. affaritaliani.it

Crisi Venezuela-Usa, l’Iran si schiera con Maduro: “Provocazioni da Washington” - Trump avverte Maduro, scoppia una battaglia legale negli Stati Uniti e aumentano le incertezze sulla partecipazione ... it.euronews.com

prima immagine dell’arresto di Maduro Gli Stati Uniti interrompono ulteriori azioni militari in Venezuela, poiché Maduro è stato arrestato negli Stati Uniti — afferma il Segretario di Stato Marco Rubio Il Vicepresidente venezuelano Rodríguez ha riferit - facebook.com facebook

#Venezuela nel caos dopo l’arresto di Nicolas #Maduro: cosa può succedere ora, gli scenari #usa #3gennaio #iltempoquotidiano x.com

