Venezuela l’arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online
Recentemente, circola online una foto che ritrae il presidente venezuelano Nicolás Maduro tra due militari americani, con le mani dietro la schiena e, apparentemente, con le manette ai polsi. La notizia dell’arresto di Maduro e il mistero legato a questa immagine hanno suscitato molte discussioni, sollevando interrogativi sulla veridicità degli eventi e sulle implicazioni politiche in Venezuela.
(Adnkronos) – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro tra due militari americani, le mani dietro alla schiena, presumibilmente con le manette ai polsi. Questo mostra la foto apparsa su diversi social media e non confermata da fonti ufficiali che potrebbe fornire la prima immagine della cattura di Maduro dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump. Per . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Venezuela, Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “È già fuori dal Paese”
Leggi anche: Venezuela, il colpo di Trump e l’arresto di Maduro: quali saranno le conseguenze?
Venezuela, l'arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online - L'immagine che sta circolando su diversi social media dopo i raid Usa e la cattura ... adnkronos.com
Venezuela, Trentini seguito per giorni prima dell'arresto: il giallo dei post anti-Maduro - Anche se il caso di Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela, non è accostabile a quello di Cecilia Sala, le similitudini restano. affaritaliani.it
Crisi Venezuela-Usa, l’Iran si schiera con Maduro: “Provocazioni da Washington” - Trump avverte Maduro, scoppia una battaglia legale negli Stati Uniti e aumentano le incertezze sulla partecipazione ... it.euronews.com
prima immagine dell’arresto di Maduro Gli Stati Uniti interrompono ulteriori azioni militari in Venezuela, poiché Maduro è stato arrestato negli Stati Uniti — afferma il Segretario di Stato Marco Rubio Il Vicepresidente venezuelano Rodríguez ha riferit - facebook.com facebook
#Venezuela nel caos dopo l’arresto di Nicolas #Maduro: cosa può succedere ora, gli scenari #usa #3gennaio #iltempoquotidiano x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.