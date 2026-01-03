Venezuela l’annuncio di Trump | Catturato Maduro
Nelle ultime ore, sono state riportate notizie di un'operazione condotta dagli Stati Uniti a Caracas, che avrebbe portato all’arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Questa notizia rappresenta un possibile cambiamento significativo nella situazione politica del Venezuela. Restano da verificare i dettagli ufficiali e le conseguenze di questo evento, che potrebbe influenzare la stabilità e il futuro del Paese.
Gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro nel raid che ha colpito stamani la capitale Caracas e le altre città del Paese. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump sul suo social network Truth. Trump ha detto che Maduro è stato “catturato e portato fuori dal Paese” assieme alla moglie, rivendicando l’ attacco su larga scala e un’operazione condotta assieme alle forze dell’ordine. Dal 2019 gli Usa non riconoscono Maduro come presidente del Venezuela e il successore di Hugo Chavez è ricercato con una taglia di 50 milioni di dollari per reati legati al narcotraffico. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Venezuela, l’annuncio di Trump: “Sequestrata una grande petroliera”. Ira Maduro: “Ingerenza brutale”
Leggi anche: Attacco americano a Caracas, forti esplosioni e aerei a bassa quota: colpite basi militari. Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela»
Venezuela, Trump: «Attacco su larga scala. Maduro e la moglie sono stati catturati» - «Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte». msn.com
Venezuela, Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “È già fuori dal Paese” - Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas ... iltempo.it
Attacco in Venezuela, Trump: «Maduro catturato e portato fuori dal Paese» - Lo conferma il presidente degli Usa con un post su Truth: «Gli Stati Uniti hanno portato a termine un’operazione su larga scala» ... giornaledibrescia.it
ÚLTIMO MINUTO! TRIPAS DE ESTADOS UNIDOS ACABAN DE CAPTURAR A NICOLÁS MADURO
Venezuela sotto attacco: pochi minuti fa l'annuncio del ministro degli Esteri Tajani >> https://buff.ly/RTFYWDg - facebook.com facebook
#Comunicato #Venezuela, fedele ai principi di rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e del diritto internazionale, respinge il pericoloso annuncio del Governo #USA di effettuare vendite di armi a #Taiwan. @Cancilleria_ve @yvangil shorturl.at/N7 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.