Venezuela l’annuncio di Trump | Catturato Maduro

Nelle ultime ore, sono state riportate notizie di un'operazione condotta dagli Stati Uniti a Caracas, che avrebbe portato all’arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Questa notizia rappresenta un possibile cambiamento significativo nella situazione politica del Venezuela. Restano da verificare i dettagli ufficiali e le conseguenze di questo evento, che potrebbe influenzare la stabilità e il futuro del Paese.

Gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro nel raid che ha colpito stamani la capitale Caracas e le altre città del Paese. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump sul suo social network Truth. Trump ha detto che Maduro è stato “catturato e portato fuori dal Paese” assieme alla moglie, rivendicando l’ attacco su larga scala e un’operazione condotta assieme alle forze dell’ordine. Dal 2019 gli Usa non riconoscono Maduro come presidente del Venezuela e il successore di Hugo Chavez è ricercato con una taglia di 50 milioni di dollari per reati legati al narcotraffico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

