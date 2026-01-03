Venezuela l’annuncio di Trump | Catturato Maduro

Nelle ultime ore, sono state riportate notizie di un'operazione condotta dagli Stati Uniti a Caracas, che avrebbe portato all’arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Questa notizia rappresenta un possibile cambiamento significativo nella situazione politica del Venezuela. Restano da verificare i dettagli ufficiali e le conseguenze di questo evento, che potrebbe influenzare la stabilità e il futuro del Paese.

Venezuela, Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “È già fuori dal Paese” - Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas ... iltempo.it

Attacco in Venezuela, Trump: «Maduro catturato e portato fuori dal Paese» - Lo conferma il presidente degli Usa con un post su Truth: «Gli Stati Uniti hanno portato a termine un’operazione su larga scala» ... giornaledibrescia.it

ÚLTIMO MINUTO! TRIPAS DE ESTADOS UNIDOS ACABAN DE CAPTURAR A NICOLÁS MADURO

Venezuela sotto attacco: pochi minuti fa l'annuncio del ministro degli Esteri Tajani >> https://buff.ly/RTFYWDg - facebook.com facebook

#Comunicato #Venezuela, fedele ai principi di rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e del diritto internazionale, respinge il pericoloso annuncio del Governo #USA di effettuare vendite di armi a #Taiwan. @Cancilleria_ve @yvangil shorturl.at/N7 x.com

