Venezuela la sinistra si schiera | Trump rapisce il presidente e sua moglie
Nelle ultime ore, la situazione politica in Venezuela ha suscitato diverse reazioni tra le forze di sinistra. La sinistra parlamentare condanna l’intervento degli Stati Uniti, pur dissociandosi dal governo Maduro, mentre quella extraparlamentare si schiera in suo supporto. Questa divisione evidenzia le diverse prospettive all’interno del panorama politico venezuelano e internazionale, riflettendo le complessità delle alleanze e delle posizioni nelle crisi geopolitiche contemporanee.
La sinistra parlamentare in queste ore si affretta a prendere le distanze da Nicholas Maduro, pur condannando l'aggressione Usa, mentre la sinistra extraparlamentare si sta schierando pressoché compatta al fianco del dittatore venezuelano. Si parla di " rapimento " di Maduro e si organizza già la piazza contro gli Usa. Nel frattempo si stanno iniziando a esporre anche le prime linee della sinistra civile, che si stanno andando a posizionare in maniera pressoché allineata con la sinistra extraparlamentare. Tra questi anche Tomaso Montanari, dal 2021 rettore dell'Università per Stranieri di Siena, con un mandato che scadrà nel 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Gli Stati Uniti attaccano il Venezuela. Trump: "Maduro preso con sua moglie e portato via dal Paese". La diretta
Leggi anche: Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». Chiuso lo spazio aereo – La diretta
Venezuela, la sinistra si schiera: "Trump rapisce il presidente e sua moglie" - La sinistra "civile" si è schierata e allineata e la docente de La Sapienza provoca: "Adesso un decreto per l’invio di armi in Venezuela? ilgiornale.it
Venezuela, attacco aereo Usa. Trump: «Catturato Maduro e la moglie, sono fuori dal Paese». La Colombia schiera le truppe al confine - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it
Trump attacca il Venezuela, catturati Maduro e la moglie e incriminati a New York - La Colombia schiera l'esercito alla frontiera col Venezuela. ansa.it
Venezuela Libero: catturato il dittatore Maduro Si chiude la pagina di una brutale e sanguinaria dittatura comunista che ha privato il popolo di tutto, di beni, di assistenza sanitaria, di libertà, di futuro. Si chiude l’era della “Tumba” il terribile centro di detenzio - facebook.com facebook
Sinistra Italiana (@SI_sinistra) / Posts / X x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.