Venezuela la sinistra si schiera | Trump rapisce il presidente e sua moglie

Nelle ultime ore, la situazione politica in Venezuela ha suscitato diverse reazioni tra le forze di sinistra. La sinistra parlamentare condanna l’intervento degli Stati Uniti, pur dissociandosi dal governo Maduro, mentre quella extraparlamentare si schiera in suo supporto. Questa divisione evidenzia le diverse prospettive all’interno del panorama politico venezuelano e internazionale, riflettendo le complessità delle alleanze e delle posizioni nelle crisi geopolitiche contemporanee.

Venezuela, attacco aereo Usa. Trump: «Catturato Maduro e la moglie, sono fuori dal Paese». La Colombia schiera le truppe al confine - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it

Trump attacca il Venezuela, catturati Maduro e la moglie e incriminati a New York - La Colombia schiera l'esercito alla frontiera col Venezuela. ansa.it

Venezuela Libero: catturato il dittatore Maduro Si chiude la pagina di una brutale e sanguinaria dittatura comunista che ha privato il popolo di tutto, di beni, di assistenza sanitaria, di libertà, di futuro. Si chiude l’era della “Tumba” il terribile centro di detenzio - facebook.com facebook

