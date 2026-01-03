Venezuela la falsa foto della cattura di Maduro da parte degli USA
Una foto che mostrerebbe Nicolás Maduro in manette, scortato da agenti della DEA dopo una presunta cattura negli Stati Uniti, sta circolando online. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sulla veridicità dell’immagine o sull’effettiva cattura del presidente venezuelano. È importante verificare le fonti e distinguere tra notizie confermate e contenuti privi di fondamento.
A seguito della sua cattura da parte degli Stati Uniti, circola una foto che mostrerebbe Nicolás Maduro in manette, scortato da agenti della DEA appena sceso da un aereo in un’aeroporto non identificato. L’immagine sta circolando rapidamente sui social come prova della cattura e come foto storica, ma si tratta di un’opera dell’Intelligenza Artificiale di Google. Per chi ha fretta. L’immagine contiene una filigrana digitale AI secondo SynthID di Google.. I media americani parlano di un trasporto in elicottero verso una nave militare.. La foto autentica diffusa da Donald Trump mostra Maduro con abiti diversi (una tuta della Nike). 🔗 Leggi su Open.online
