Venezuela la falsa foto della cattura di Maduro da parte degli USA

Una foto che mostrerebbe Nicolás Maduro in manette, scortato da agenti della DEA dopo una presunta cattura negli Stati Uniti, sta circolando online. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sulla veridicità dell’immagine o sull’effettiva cattura del presidente venezuelano. È importante verificare le fonti e distinguere tra notizie confermate e contenuti privi di fondamento.

Maduro, la prima foto in manette dopo la cattura (postata da Trump su Truth): la tuta della Nike, le cuffie isolanti e la benda sugli occhi - È così che appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. msn.com

Operazione Usa in Venezuela: video e foto fake di Maduro che circolano sui social - A photo circulating on social media claims to show Nicolás Maduro in handcuffs and escorted by the DEA after landing at an unknown location. tg.la7.it

Operazione Usa in Venezuela: video e foto fake di Maduro che circolano sui social x.com

Le fake news sull’attacco Usa al Venezuela – La diretta Oggi, gli Stati Uniti hanno bombardato il Venezuela e catturato Maduro, con l'obiettivo di processarlo a New York. Di fronte a questi fatti, reali e confermati, sui social circolano immagini e video falsi, deco - facebook.com facebook

