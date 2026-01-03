Venezuela la colonna di elicotteri e aerei in azione sui cieli di Caracas – Il video
Un convoglio di elicotteri e aerei militari sorvola Caracas in un'operazione a bassa quota, nel contesto di un'azione militare degli Stati Uniti contro diverse basi e siti strategici del Venezuela. Questo video mostra la presenza aerea del Paese sudamericano in un momento di tensione e mobilitazione delle forze armate.
Una colonna di elicotteri e aerei militari sorvola a bassa quota i cieli del Venezuela, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro diversi siti e basi militari del Paese sudamericano. Le immagini che circolano sui social mostrano i mezzi in movimento, a conferma di un’azione coordinata su più fronti. Secondo quanto riportato dalle autorità statunitensi, l’operazione è stata ordinata dal presidente Donald Trump, con l’obiettivo di colpire obiettivi strategici in tutto il territorio venezuelano. Le esplosioni sono state registrate non solo a Caracas, ma anche negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira, causando panico tra la popolazione e la chiusura di alcune aree urbane. 🔗 Leggi su Open.online
