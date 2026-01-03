Venezuela la caduta del vertice e il conto delle risorse

La crisi politica in Venezuela rappresenta un processo complesso, che va oltre le semplici dinamiche di potere. La caduta dei vertici del regime evidenzia tensioni profonde legate alle risorse e alla gestione delle istituzioni. Questo cambiamento non è frutto di azioni impulsive, ma di un'evoluzione che coinvolge aspetti economici, sociali e internazionali, richiedendo un'analisi approfondita delle cause e delle conseguenze di questa fase critica.

La decapitazione politica del regime venezuelano non è un gesto impulsivo né un'operazione "morale" mascherata da legalità internazionale. È, prima di tutto, una scelta fredda che nasce da un'evidenza: quando un Paese possiede una quantità anomala di risorse strategiche, la politica diventa inseparabile dall'economia, e l'economia diventa inseparabile dalla sicurezza. Colpire il vertice, in questo schema, significa tentare di spezzare la catena di comando che governa l'accesso alle ricchezze. Non è soltanto Maduro come individuo a essere nel mirino, ma il meccanismo di controllo che il suo potere rappresenta: licenze, concessioni, triangolazioni, protezioni militari, flussi finanziari paralleli.

