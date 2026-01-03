Venezuela ira Caracas | Raid Usa per avere il nostro petrolio

Nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno condotto raid militari contro il Venezuela, provocando una forte reazione da parte del governo venezuelano. Caracas ha condannato l’azione, definendola un’aggressione ingiustificata e illegale contro il suo territorio e la sua popolazione. Questa situazione evidenzia le tensioni internazionali e le controversie legate alle risorse energetiche, alimentando preoccupazioni sulla stabilità della regione.

(Adnkronos) – Dopo i raid Usa nella notte, "la Repubblica Bolivariana del Venezuela respinge, ripudia e denuncia alla comunità internazionale la grave aggressione militare perpetrata dall'attuale Governo degli Stati Uniti d'America contro il territorio venezuelano e la sua popolazione nelle aree civili e militari di Caracas, capitale della Repubblica, e degli stati di Miranda, Aragua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Venezuela: Caracas, 'raid per avere nostro petrolio, minaccia stabilità internazionale' Leggi anche: Un’altra nave da guerra Usa al largo del Venezuela. Caracas: “Gli Usa preparano un conflitto” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gli Stati Uniti sequestrano un’altra petroliera al largo del Venezuela (VIDEO). Venezuela, ira Caracas: "Raid Usa per avere il nostro petrolio" - La nota dopo gli attacchi nella notte: "Il Venezuela si riserva il diritto di esercitare la legittima autodifesa per proteggere il suo popolo, il suo territorio e la sua indipendenza ... adnkronos.com

Trump attacca il Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Ira di Maduro: “Grave aggressione militare degli Stati Uniti”. Video - Le esplosioni avvengono mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump — che ha schierato una task force della Marina nei Caraibi — ipotizza possibili attacchi terrestri contro il Venezuela, ... affaritaliani.it

Attacco USA al Venezuela: Trump ordina i raid, esplosioni a Caracas e nelle basi militari. Maduro proclama l’emergenza nazionale - Raid statunitensi nella notte: esplosioni a Caracas e in più Stati Forti esplosioni hanno scosso il Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, into ... infodifesa.it

La Stampa. . Almeno sette esplosioni e rumori di aerei a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino di sabato 3 gennaio nella capitale venezuelana, Caracas, lasciando alcune zone della città senza elettricità. Il presidente colombiano Gustavo Petro - facebook.com facebook

Venezuela, esplosioni su Caracas. Maduro: “Aggressione Usa”. Tajani: “Seguiamo situazione italiani” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.