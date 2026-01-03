Venezuela il nuovo fronte degli Usa | il peso del partito della guerra sulla scelta di Trump

Dal 20 gennaio 2025, con il ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha autorizzato interventi militari in diversi scenari globali, tra cui il Venezuela. Questa escalation riflette le scelte strategiche degli Stati Uniti e il peso delle decisioni del partito della guerra. Analizzare le motivazioni e le conseguenze di questa nuova fase è fondamentale per comprendere le dinamiche geopolitiche attuali.

Somalia, Yemen, Siria, Iran, Mar dei Caraibi, Nigeria e ora anche Venezuela: dal 20 gennaio 2025 Donald Trump, tornato alla Casa Bianca, ha ordinato attacchi americani in ben sette teatri di operazione diversi. E se a giugno l’attacco contro l’ Iran e i siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan apparve più una manovra volta a spronare una fine rapida della guerra dei dodici giorni con Israele e a dicembre i raid contro l’Isis in Nigeria hanno avuto contorni tuttora poco chiari in termini di risultati, l’operazione lanciata contro il Venezuela appare su larga scala e ben più intensa. Trump sceglie di iniziare una nuova avventura bellica, l’ennesima della sua presidenza che si era presentata come “pacificatrice”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

