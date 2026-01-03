Venezuela il messaggio della tv di Stato | Gravissima aggressione militare Usa

Il governo venezuelano ha condannato fermamente quanto definito come un’aggressione militare da parte degli Stati Uniti, denunciandone la gravità a livello internazionale. La comunicazione ufficiale della tv di Stato evidenzia come il Venezuela respinga e ripudi tali azioni, sottolineando il rischio di escalation e chiedendo attenzione e solidarietà dalla comunità globale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche che coinvolgono diverse nazioni e interessi.

“ Il Venezuela respinge, ripudia e denuncia davanti alla comunità internazionale la gravissima aggressione militare perpetrata dall’attuale governo degli Stati Uniti d’America contro il territorio e la popolazione venezuelana”. Queste le parole del conduttore della tv di Stato venezuelana Barry Cartaya che alle 3.29 del mattino del 3 gennaio ha denunciato i raid americani leggendo il comunicato del governo di Caracas. Colpite, ha riferito il Venezuela, “ località civili e militari della città di Caracas, capitale della Repubblica, e degli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira”. Il presidente americano Donald Trump ha confermato l’attacco parlando di successo sul larga scala e ha fatto sapere che sono stati catturati il presidente venezuelano Nicolàs Maduro e la moglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, il messaggio della tv di Stato: "Gravissima aggressione militare Usa" Leggi anche: Venezuela nel caos, forti esplosioni a Caracas: «Gravissima aggressione militare degli Usa». Maduro dichiara lo stato di emergenza – Il video Leggi anche: Venezuela, “Gravissima aggressione militare degli Usa” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Venezuela, il messaggio della tv di Stato: "Gravissima aggressione militare Usa" - (LaPresse) "Il venezuela respinge, ripudia e denuncia davanti alla comunità internazionale la gravissima aggressione militare perpetrata ... msn.com

