Venezuela il delirio della sinistra su Meloni | Condanni attacco a Maduro

Le reazioni alla recente operazione militare statunitense a Caracas hanno suscitato diverse opinioni. Tra queste, il sostegno alla posizione di Maduro è stato espresso da alcuni esponenti di sinistra, che hanno condannato l'azione americana come un intervento ingiustificato. Questa vicenda evidenzia le tensioni internazionali e le diverse interpretazioni degli eventi, sottolineando l’importanza di un'analisi equilibrata e obiettiva delle dinamiche geopolitiche coinvolte.

Poteva mancare il coro pro-Maduro da sinistra? No. Ed eccolo qui, puntuale come sempre a difendere il dittatore rosso dopo l'attacco degli Stati Uniti di questa notte a Caracas: L'attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo e inaccettabile. Occorre che la comunità internazionale e il nostro Paese condannino immediatamente quanto accaduto e si attivino per fermare questa aggressione", affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. "Le accuse legate al narcotraffico non rappresentano in nessun modo una giustificazione per quanto sta accadendo, gli USA attaccheranno la Cina per il Fentanyl, o l'Olanda per l'ectasy? Trump si comporta come un pirata globale che punta a costruire un ordine globale fondato sulla forza e in aperta violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Venezuela, il delirio della sinistra su Meloni: "Condanni attacco a Maduro" Leggi anche: Venezuela: Boldrini, 'mai simpatia per Maduro, ma governo condanni attacco Usa' Leggi anche: Trump conferma l’attacco in Venezuela: “Catturato Maduro” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Giorgia Meloni, il sondaggio per il 2027? Un disastro per Elly Schlein | .it; Solomon alla Fiorentina? La sinistra perde la testa: Non ti vogliamo | .it; Crans-Montana, chi c'era davvero dentro al bar: il retroscena che inguaia i gestori | .it; Mattarella, il dietro le quinte dei preparativi del discorso di fine anno | .it. AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «VENEZUELA. BONELLI E FRATOIANNI (AVS), ATTACCO USA INACCETTABILE. GOVERNO MELONI CONDANNI QUESTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ... - L'attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo e inaccettabile. agenziagiornalisticaopinione.it

Attacco Usa a Venezuela, reazioni. Avs e Conte: “Meloni condanni”. Pd: “Lavori a ripristino diritto” - I primi a intervenire dall’opposizione sono stati Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Alleanza verdi sinistra, per chiedere la condanna da parte del governo italiano dell’attacco americano i ... repubblica.it

Venezuela, Conte: “Palese violazione del diritto internazionale. Meloni condanni questi attacchi”. Bonelli e Fratoianni: “Trump è un pirata globale” - “L’aggressione americana al Venezuela – tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte – non ha nessuna ... blitzquotidiano.it

Trump in preda a delirio d'onnipotenza non vuole essere da meno di Putin. Se avessimo un governo responsabile, ne prenderebbe immediatamente le distanze #Venezuela x.com

Maduro, catturato il presidente del Venezuela: l'operazione della Delta Force statunitense VIDEO - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.