Venezuela | Gravissima aggressione Usa

Il governo del Venezuela ha denunciato una grave aggressione militare degli Stati Uniti, riferendo di esplosioni avvenute a Caracas. La notizia sottolinea le tensioni tra i due paesi, con il governo venezuelano che condanna quanto accaduto. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle circostanze e le eventuali conseguenze di questo episodio.

Da Panama a Caracas: l’aggressione al Venezuela alla luce di 36 anni di interventi Usa e della resistenza cubana al Bloqueo. Vasapollo: “la logica perversa dell’Impero è ... - L’escalation contro il Venezuela non è un fatto isolato né un’improvvisa deriva della politica estera statunitense. farodiroma.it

Venezuela-Usa, tensione sempre più alta. Esperti Onu: “Blocco delle navi è aggressione armata” - Tensione sempre più alta tra Venezuela e Stati Uniti con gli Usa che sottopongono Caracas a quella che il governo sudamericano ha definito la "più grande estorsione della nostra storia", ... msn.com

