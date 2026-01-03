Venezuela Gravissima aggressione militare degli Usa

In Venezuela, il presidente Maduro ha accusato gli Stati Uniti di una grave aggressione militare, sostenendo che l’ex presidente Trump avrebbe mirato a eliminare il governo venezuelano per controllare le sue vaste riserve petrolifere. La questione riflette le tensioni internazionali e le potenziali implicazioni sulla stabilità della regione, sottolineando l'importanza di un'analisi attenta degli sviluppi geopolitici in America Latina.

Maduro accusa Trump di volerlo eliminare per impadronirsi delle riserve petrolifere del Paese, le più grandi del pianeta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Venezuela, “Gravissima aggressione militare degli Usa” Leggi anche: Venezuela nel caos, forti esplosioni a Caracas: «Gravissima aggressione militare degli Usa». Maduro dichiara lo stato di emergenza – Il video Leggi anche: Venezuela: Caracas, 'gravissima aggressione militare degli Stati Uniti' Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela nel caos, forti esplosioni a Caracas: «Gravissima aggressione militare degli Usa». Maduro dichiara lo stato di emergenza - Il video; Esplosioni e colonne di fumo: «Bombardano Caracas»; Attacco al Venezuela: esplosioni e aerei a bassa quota a Caracas. Maduro accusa Usa e Trump: aggressione gravissima; Forti esplosioni a Caracas: «Gravissima aggressione militare degli Stati Uniti». Trump attacca il Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Ira di Maduro: “Grave aggressione militare degli Stati Uniti”. Video - Le esplosioni avvengono mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump — che ha schierato una task force della Marina nei Caraibi — ipotizza possibili attacchi terrestri contro il Venezuela, ... affaritaliani.it

Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Maduro: "Grave aggressione". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa al Venezuela, forti esplosioni a Caracas. tg24.sky.it

Venezuela, esplosioni e aerei su Caracas. “Colpite basi militari”. Maduro: “Gravissima aggressione degli Usa, ci difenderemo” - Il presidente venezuelano promette di difendersi dopo le esplosioni nella capitale. ilfattoquotidiano.it

Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (le 7 in Italia) a Caracas e in altre località nei dintorni. Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi nella capitale venezuelana, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.