Venezuela | Gori ' regime sanguinario Maduro ma Trump viola diritto internazionale'
Il regime di Nicolás Maduro in Venezuela è stato spesso oggetto di critiche per le sue politiche autoritarie e le violazioni dei diritti umani. Recentemente, sono emerse dichiarazioni che accusano anche gli Stati Uniti di aver violato il diritto internazionale, evidenziando un quadro complesso di tensioni politiche e diplomatiche. In questo contesto, si approfondiscono le questioni che coinvolgono il Venezuela e le implicazioni delle azioni di diversi attori internazionali.
Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "C'erano moltissime ragioni per auspicare la fine del regime sanguinario di Maduro in Venezuela. L'attacco ordinato da Trump è però una grave violazione del diritto internazionale, che rischia di legittimarne altre - dall'Ucraina a Taiwan. Il mondo non ha nulla da guadagnare dall'affermazione del diritto del più forte". Lo scrive l'eurodeputato Pd, Giorgio Gori, sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Cilia Adela Flores, nata il 15 ottobre 1956 a Tinaquillo, è vista da molti come una figura centrale nella politica venezuelana, spesso descritta come la vera mente strategica del sistema chavista - facebook.com facebook
