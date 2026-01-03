Venezuela | Gori ' regime sanguinario Maduro ma Trump viola diritto internazionale'

Il regime di Nicolás Maduro in Venezuela è stato spesso oggetto di critiche per le sue politiche autoritarie e le violazioni dei diritti umani. Recentemente, sono emerse dichiarazioni che accusano anche gli Stati Uniti di aver violato il diritto internazionale, evidenziando un quadro complesso di tensioni politiche e diplomatiche. In questo contesto, si approfondiscono le questioni che coinvolgono il Venezuela e le implicazioni delle azioni di diversi attori internazionali.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.