venezuela forti esplosioni udite nella notte a caracas

Nella notte tra venerdì e sabato, Caracas è stata scossa da diverse esplosioni udite nelle prime ore del mattino. Testimoni riferiscono di almeno sette boati, accompagnati dal rumore di velivoli a bassa quota, intorno alle 2 ora locale (le 7 in Italia). L’evento ha suscitato preoccupazione nella capitale venezuelana, mentre le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulla natura degli incidenti.

Forti esplosioni hanno scosso Caracas nella notte tra venerdì e sabato. Almeno sette boati, accompagnati dal rumore di velivoli a bassa quota, sono stati uditi intorno alle 2 del mattino ora locale (le 7 in Italia), secondo quanto riferito da testimoni e da giornalisti presenti sul posto. In diversi quartieri della capitale venezuelana le persone sono scese in strada, richiamate dal frastuono e dalle vibrazioni percepite in più zone della città. Al momento il governo venezuelano non ha commentato quanto. Le esplosioni si inseriscono in un contesto di forte tensione internazionale, mentre negli ultimi giorni le forze armate degli Stati Uniti hanno intensificato operazioni nel Mar dei Caraibi, prendendo di mira imbarcazioni sospettate di traffico di droga.

Venezuela, esplosioni nella capitale Caracas: «C'erano aerei militari che volavano a bassa quota» - Almeno sette forti esplosioni sono state udite nella capitale del Venezuela intorno alle 2 di notte, ora locale. corriere.it

Venezuela, udite esplosioni e aerei in volo a bassa quota a Caracas - Almeno sette esplosioni e aerei in volo a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino, ora locale, di sabato nella capitale del Venezuela, ... lapresse.it

Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei” x.com

VENEZUELA | Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato "pronto" a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva trasmessa ieri, nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti, che stanno ese - facebook.com facebook

