Venezuela forti esplosioni nella notte udite a Caracas

Nella notte a Caracas, intorno alle 2 (le 7 in Italia), sono state udite delle forti esplosioni accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo. Le cause e l’origine degli eventi sono ancora in fase di accertamento, mentre la popolazione si trova a vivere un momento di incertezza. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità venezuelane.

Forti esplosioni, accompagnate da rumori paragonabili a quelli di aerei in volo, sono state avvertite intorno alle 2 di notte a Caracas (le 7 in Italia). A riferirlo è un giornalista dell’Agence France-Presse presente sul posto. Gli scoppi si sono verificati mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver disposto il dispiegamento di una flottiglia navale nei Caraibi, ha evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela, affermando che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro sarebbero “contati”. Secondo quanto riferito, i boati sono proseguiti anche intorno alle 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

