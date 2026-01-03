Venezuela forti esplosioni a Caracas

Nella notte a Caracas, capitale del Venezuela, si sono registrate almeno sette esplosioni di forte intensità. Testimoni riferiscono che due importanti basi militari sono state interessate dagli eventi. Le autorità stanno valutando la situazione e monitorano eventuali sviluppi, mentre la popolazione è invitata alla prudenza.

8.30 Almeno 7 forti esplosioni si sono verificate nella notte a Caracas, la capitale del Venezuela. Secondo alcuni testimoni, sono state colpite due grandi basi militari. Segnalate esplosioni anche nella vicina città costiera di La Guaira. Il presidente americano Trump, che ha dispiegato navi militari nei Caraibi per combattere i trafficanti di droga, aveva anche evocato possibili attacchi sul territorio del Venezuela.

