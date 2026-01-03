Venezuela forti esplosioni a Caracas Testimoni | Colpite basi militari Diversi quartieri senza elettricità

Nella notte a Caracas si sono registrate intense esplosioni, con testimoni che riferiscono di attacchi a basi militari e di rumori simili a quelli di aerei in volo. Diversi quartieri della capitale venezuelana sono rimasti senza energia elettrica. L’evento ha suscitato preoccupazione e attenta osservazione internazionale, ma le cause e le conseguenze precise restano ancora da chiarire.

Roma, 3 gennaio 2026 – Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. Le esplosioni si sono verificate mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro erano “contati”. I rumori delle esplosioni hanno continuato a essere uditi intorno alle 2:15 di notte (7:15 in Italia). Diversi quartieri di Caracas sono rimasti al buoi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Testimoni: “Colpite basi militari”. Diversi quartieri senza elettricità Leggi anche: **Venezuela: Cnn, diversi quartieri di Caracas senza elettricità** Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas; Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei”; Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas; Caracas sotto attacco: udite forti esplosioni nella capitale del Venezuela. Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertiti aerei in volo. Blackout in diversi quartieri, colonna di fumo in base militare - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. leggo.it

Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertiti aerei in volo. Blackout in diversi quartieri, anche siti militari - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilgazzettino.it

Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Testimoni: “Colpite basi militari”. Diversi quartieri senza elettricità - Testimoni riferiscono di aerei a bassa quota e basi militari colpite. quotidiano.net

Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei” x.com

VENEZUELA | Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato "pronto" a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva trasmessa ieri, nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti, che stanno ese - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.