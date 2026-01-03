Venezuela forti esplosioni a Caracas attaccati i palazzi del governo

Nella notte a Caracas si sono registrate forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo. Le esplosioni hanno interessato alcune zone centrali della capitale venezuelana, coinvolgendo anche edifici governativi. Le autorità stanno valutando la natura dell’incidente e la portata dei danni subiti. Si tratta di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e le forze di sicurezza locali.

