Venezuela forti esplosioni a Caracas attaccati i palazzi del governo

Nella notte a Caracas si sono registrate forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo. Le esplosioni hanno interessato alcune zone centrali della capitale venezuelana, coinvolgendo anche edifici governativi. Le autorità stanno valutando la natura dell’incidente e la portata dei danni subiti. Si tratta di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e le forze di sicurezza locali.

