Venezuela | Farnesina ' seguiamo situazione a Caracas Tajani informato'

La Farnesina monitora attentamente la situazione a Caracas, dopo le recenti esplosioni che si sono verificate in città. L'ambasciata d’Italia e il Consolato Generale sono impegnati nel seguire gli sviluppi e mantenere i contatti con le autorità locali. Il ministro Tajani è stato informato sull’accaduto, e si mantiene alta l’attenzione sulla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Venezuela.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - La Farnesina, l'Ambasciata d'Italia e il Consolato Generale seguono la situazione a Caracas a seguito delle forti esplosioni avvenute in città questa mattina. Il Ministro Antonio Tajani è informato e ne segue l'evoluzione. Per emergenze o segnalazioni contattare Consolato italiano al numero +584142101699 o l'Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a [email protected]. Lo scrive su X la Farnesina.

#Venezuela Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni costantemente informata.Unità di crisi della Farnesina operati

