Venezuela | ex presidente Morales ' aggressione imperialista Caracas non è sola'

L'ex presidente boliviano Evo Morales ha condannato l'attacco aereo degli Stati Uniti contro Caracas, Miranda e La Guaira, sottolineando come Caracas non sia sola di fronte a questa aggressione. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni internazionali e la solidarietà tra Venezuela e altri paesi latinoamericani in un contesto di crescente instabilità regionale.

La Paz, 3 gen. (Adnkronos) - L'ex presidente boliviano Evo Morales Ayma ha criticato l'attacco aereo degli Stati Uniti contro Caracas, Miranda e La Guaira nelle prime ore del mattino. "Condanniamo fermamente il bombardamento statunitense del Venezuela. Si tratta di una brutale aggressione imperialista che viola la sua sovranità", ha scritto Morales su X. "Tutta la nostra solidarietà al popolo venezuelano in resistenza. Il Venezuela non è solo!". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: ex presidente Morales, 'aggressione imperialista, Caracas non è sola' Leggi anche: Venezuela: Caracas, 'gravissima aggressione militare degli Stati Uniti' Leggi anche: Forti esplosioni a Caracas, il governo del Venezuela: “Aggressione militare degli USA” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Povera Cuba: indignazione per il messaggio di Evo Morales che celebra 67 anni del trionfo della Rivoluzione di Cuba. El expresidente Evo Morales condenó enérgicamente los ataques aéreos de EEUU contra Venezuela - El expresidente de Bolivia, Evo Morales, condenó enérgicamente este sábado los ataques aéreos de EEUU contra Venezuela. noticiasbarquisimeto.com

Bolivia, mandato d'arresto per l'ex presidente Evo Morales - La Procura del dipartimento di Tarija, nel sud della Bolivia, ha accusato l'ex presidente Evo Morales e Idelsa Pozo Saavedra, la madre della presunta vittima, per il reato di tratta aggravata di ... ansa.it

L’ex presidente della Bolivia Evo Morales ha subìto un attentato, ma è rimasto illeso - Domenica l’ex presidente della Bolivia Evo Morales ha subìto un attentato: l’auto in cui viaggiava è stata attaccata con colpi d’arma da fuoco, e Morales ha pubblicato sui suoi profili social un video ... ilpost.it

La Stampa. . Almeno sette esplosioni e rumori di aerei a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino di sabato 3 gennaio nella capitale venezuelana, Caracas, lasciando alcune zone della città senza elettricità. Il presidente colombiano Gustavo Petro - facebook.com facebook

Il presidente venezuelano si dice pronto ad un confronto con gli Stati Uniti, mentre cresce la tensione nei #Caraibi per la pressione militare americana x.com

